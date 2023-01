Mou: battere il Genoa con poco turn-over

Giallorossi impegnati stasera all'Olimpico in Coppa Italia

Redazione

Poco turn over e un Olimpico sold-out. Stasera (ore 21 Canale 5) la Roma affronta il Genoa di Gilardino negli ottavi di finale di coppa Italia. Una competizione che i giallorossi hanno vinto 9 volte ma che da qualche anno è diventato un vero tabù, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nelle ultime 5 stagioni la Roma non è mai andata oltre i quarti incassando pure figuracce storiche come il 7-1 di Firenze, la sconfitta interna con lo Spezia (quella dei 6 cambi) e il ko col Torino B. L'ultima finale risale al 2013, al famigerato 26 maggio. L'ultima vittoria addirittura al 2008.

Mourinho sa che può essere l'unica strada (di certo la più corta) per vincere l'ennesimo titulo. E per questo non lascerà nulla al caso. Pochi i cambi previsti rispetto alla formazione titolare. Quasi certo un turno di stop per Dybala (prevista una festa per il Mondiale prima del match) mentre a destra potrebbe essere dirottato uno tra Zalewski ed El Shaarawy. Davanti ancora fiducia ad Abraham e Zaniolo mentre in difesa potrebbe trovare spazio uno tra Vina e Kumbulla. A gara in corsa, se tutto dovesse andare bene, ci sarà pure tempo per assistere agli esordi di Solbakken e del giovane polacco Majchrzak.

Potrebbe essere l'ultima (in panchina) per Shomurodov. Roma e Torino sono vicini all'intesa che dovrebbe prevedere un prestito con riscatto vincolato alle presenze per il passaggio dell'uzbeko. Pressing del Monza per Karsdorp, ma bisogna risolvere il nodo ingaggio. In caso di cessione pronto uno tra Odriozola e Traorè del Rennes.