Mou al bivio. Con il Bayer in ballo la stagione, ma il tecnico medita l’addio

I cori della curva, l'abbraccio dei giocatori e gli occhi lucidi al centro del campo. Il gol più importante sabato all'Olimpico è arrivato dopo il 90' e non l'ha segnato un calciatore, scrive Francesco Balzani su Leggo. Non porta punti, non riporta la Roma in zona Champions, ma regala speranza e voglia di combattere in quella che è considerata la partita clou della gestione Mourinho. Anche più di Tirana. Giovedì col Bayer Leverkusen, infatti, c'è in ballo un'intera stagione che potrebbe concludersi con l'addio del tecnico (ieri spettatore in Roma-Fiorentina Primavera) in stile Triplete: la vittoria di un trofeo e il saluto a un popolo che lo ama, tranne rare eccezioni, e che ieri gli ha riservato applausi anche al Tre Fontane.