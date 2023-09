Mou a Trigoria: “Solo con 7 giocatori”. Europa, esclusi Kristensen e Azmoun

Sette a Trigoria e un paio in meno in lista Uefa. Nel giorno della ripresa degli allenamenti Mourinho fa la conta dei giocatori per una ripartenza difficile ma necessaria, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Mourinho, ieri ospite d'onore in un evento Adidas a Londra, ha scherzato anche su quelli a disposizione a Trigoria: "Ora torno a Roma, dove tornerò a lavorare con 7 giocatori". Un chiaro riferimento alle tante assenze tra convocazioni nazionali (ben 14) e qualche infortunato. Smentite con fermezza le voci di presunte liti di spogliatoio, Mou è pronto a ripartire. Le buone notizie, però, iniziano ad arrivare dall'infermeria: Dybala e Renato Sanches sono in netta ripresa, a breve lo saranno anche Aouar e Zalewski mentre Lukaku in nazionale metterà altri minuti nelle gambe. Mou studierà in questi giorni una Roma diversa, probabilmente con la difesa a 4 e l'esordio di Ndicka che potrebbe giocare anche come terzino a sinistra. In porta è in bilico Rui Patricio. I dati difensivi d'altronde sono spaventosi: solo l'Everton ha commesso meno errori individuali nei cinque top campionati europei.