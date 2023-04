Mossa Mou: Wijnaldum e Pellegrini dietro Dybala

Ora Dybala non è più solo. Finalmente la Roma di Mourinho può godersi appieno Gini Wijnaldum dopo il grave infortunio e la lunga convalescenza che l'ha tenuto ai margini per 7 mesi, scrive Francesco Balzani su Leggo. L'olandese non ha solo risolto la gara con la Samp (1 palo, 1 gol e 1 rigore procurato) ma ha restituito alla Roma quelle qualità di inserimento che mancavano dai tempi di Mkhitaryan e che rappresentano un'arma in più per un attacco che è tornato a segnare 3 gol senza subirne dopo ben 8 mesi (Roma-Monza). Pregi che aprono lo scenario di un ritorno stabile al 4-2-3-1, il preferito da Mou. Anche se i tempi non sembrano ancora maturi. Il tecnico, vista la crisi endemica di Abraham e il digiuno di gol di Belotti, sta intanto pensando a un nuovo assetto senza numero 9 e con Pellegrini e Wijnaldum alle spalle di Dybala. L'argentino è andato in doppia cifra per la 7° stagione di fila, un'impresa riuscita negli ultimi 20 anni solo a Totti e Di Natale. Giocatore d'altro livello, così come Matic e Wijnaldum. Se il serbo ha già firmato il rinnovo ora c'è da scrutare il futuro degli altri due talenti.