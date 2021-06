Mkhitaryan, niente firma però c’è aria di rinnovo

Non sono bastati oltre 4 mesi ma da ieri sera filtra positività

Ha tenuto tutti col fiato sospeso, fino al gong finale. La firma tra Mkhitryan e la Roma ancora non c’è ma da ieri sera filtra positività, scrive Francesco Balzani su Leggo. Non sono bastati oltre 4 mesi all’armeno per esercitare il rinnovo automatico con la Roma scattato alla 25° presenza a gennaio. Miki, ieri a Montecarlo, si è chiuso nel silenzio e solo nella tarda serata ha fatto sapere di voler proseguire con la Roma senza però firmare ancora il rinnovo. Il suo agente Raiola ha ricevuto le offerte di Monaco e Zenit, ma ha proposto il numero 77 pure a Juve e Inter. Miki ha così sciolte le riserve e il suo entourage ha contattato la Roma. Oggi ci saranno sviluppi, nulla è ancora precluso. A Trigoria fino alle 23 non è arrivato alcun riscontro, poi all’ultimo ecco la sorpresa. Mkhitaryan studierà ulteriormente il biennale (più uno a facile condizioni) da 3,5 milioni a stagione proposto una settimana fa. Non male vista l’età di Miki (32 anni) e il rendimento altalenante di quello che resta il capocannoniere della rosa.