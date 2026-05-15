Il derby come ultimo traguardo di un cammino fin qui incredibile e come prima tappa da giocatore della Roma a tutti gli effetti. Donyell Malen si prepara alla sfida con la Lazio a poche ore dal riscatto ufficiale da parte del club giallorosso. Una condizione favorita proprio da Marusic e compagni che, scrive Francesco Balzani su Leggo, perdendo contro l'Inter in finale di coppa Italia, hanno certificato la qualificazione almeno in Europa League della Roma e di conseguenza hanno fatto scattare l'ultima clausola per l'obbligo di riscatto da 25 milioni dell'olandese che si lega con un quadriennale. Che all'Olimpico cercherà il gol numero 14 di una stagione che lo ha visto arrivare in Italia solo a metà gennaio. In quattro mesi Malen ha meravigliato la serie A e infranto il record di Balotelli come acquisto più prolifico della storia del nostro campionato.

Ora è a due passi dal secondo posto di Gullit come miglior marcatore olandese in una sola stagione, al primo c'è ovviamente sua maestà Van Basten. Ma soprattutto vuole regalare un'altra gioia ai tifosi romanisti dopo i gol pesanti segnati domenica scorsa a Parma che hanno permesso alla Roma di restare in piena lotta Champions. Al suo fianco ci sarà Dybala che ieri ha visto crescere in maniera importante le speranze di rinnovo. La presenza di Ryan Friedkin a Trigoria, infatti, ha favorito l'avvicinamento con l'argentino a patto di una forte riduzione dello stipendio da compensare con bonus legati alle presenze. Ancora più in discesa la strada per il prolungamento di Pellegrini che tornerà in panchina contro la Lazio dopo aver risolto la gara d'andata. Al suo posto Pisilli ha più chance di Soulé di partire dall'inizio in una Roma che ha ritrovato finalmente tutti i suoi titolari. Sul fronte mercato si registra l'interessamento per Saviolo del Vitoria Guimaraes.