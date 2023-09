Lukaku, tre gol in sette giorni: Roma spera in lui per la risalita

Tre gol in una settimana e una totale imponenza, anche all'interno dello spogliatoio. L' Impero Romelu è iniziato e ha portato nuove speranze a una Roma chiamata ora a ribaltare una classifica indecorosa per le ambizioni di inizio stagione, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Ieri l'investitura di Bruno Conti all'inaugurazione dell Conti Academy ad Anzio: "Lui è come Pruzzo, sa segnare appena arriva un pallone. Ovviamente hanno caratteristiche diverse". Come dicevamo Big Rom si sta imponendo anche con i compagni con i quali parla tanto sia prima delle partite che a gara in corsa e che stimola continuamente anche a Trigoria. L'interlocutore maggiore è ovviamente Dybala con il quale il belga farà coppia anche a Genova giovedì sera alla ricerca della prima vittoria in trasferta in campionato.