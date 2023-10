Lukaku anti-Inter: “Se parlassi di questa estate sarebbe uno choc per tutti”

Ringrazia Nainggolan e Mourinho per l'arrivo a Roma, poi parte all'attacco. In quella zona dove fa la differenza, dove non lascia prigionieri, scrive FRancesco Balzani su Leggo. Romelu Lukaku si scatena anche di fronte ai microfoni e dal ritiro del Belgio non usa mezzi termini. "Alcune volte penso a LeBron James e a quella mentalità che ha di continuare e di sopportare. E anche quest'estate ci ho pensato spesso. Su di me si è detto e scritto molto, tante cazzate - ha spiegato l'attaccante riferendosi all'addio all'Inter e ai contatti con la Juventus - Sapete che non mi piace girare intorno a un argomento. Parlerò a tempo debito, ma se dicessi davvero come è andata l'estate scorsa, tutti rimarrebbero scioccati. La più grande sciocchezza che ho letto è che sarei dovuto andare in un club, ma non aveva alcun senso. Ci sono stati momenti in cui ho pensato davvero di poter esplodere, cinque anni fa probabilmente lo avrei fatto. Ora mi sono concentrato su quello che so fare meglio: giocare a calcio".