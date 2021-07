Luis Enrique, un marziano a Roma che solo De Rossi capì

A distanza di dieci anni i due si ritroveranno da avversari domani a Wembley

Si abbracceranno ancora, quasi 10 anni dopo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Luis Enrique il marziano e Daniele De Rossi da Ostia. Due anime gemelle della prima Roma americana, due “nemici” in una notte da sogno. Un volto conosciuto in Italia quello del ct spagnolo, soprattutto per la sua parentesi a Trigoria.