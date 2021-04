L’Old Trafford non perdona. La Roma illude, poi crolla

Il Manchester United nella ripresa rimonta da 1-2 a 6-2

Un punteggio che non lascia speranze in vista del ritorno quando servirà vincere 4-0. Eppure la notte inglese era iniziata con un bel sogno. Lo svantaggio iniziale di un maestoso Bruno Fernandes era stato rimontato prima dal rigore di Pellegrini poi dall'ottavo gol contro i Red Devils di Dzeko. il tutto mentre nella tribunetta si sistemava una sorta di ospedale da campo: fuori in 35 minuti Veretout, Pau Lopez e Spinazzola. E slot finiti per i cambi. Un crollo fisico figlio di una preparazione tutta da rivedere.