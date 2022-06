L’Istant Team Mou: dopo Matic caccia a Cuadrado+Bissouma

Lo Special One chiede a Pinto per la nuova Roma profili pronti

Redazione

Un Istant team per provare a vincere subito, e ancora, scrive Francesco Balzani su Leggo. Mourinho ha fretta, e ora anche la Roma segue la strada del tecnico: giocatori pronti e contratti corti. Lo testimonia l'arrivo di Matic, scelta precisa dello Special One. Il serbo, 34 anni, rappresenta il prototipo del giocatore di carisma ed esperienza che vuole Mou. Un anno di contratto che diventeranno due in base alle presenze a cifre simili a quelle di Mkhitaryan: 3,5 milioni più bonus.

Un acquisto, ma non l'unico del reparto dove ora si punta sui muscoli. In prima fila c'è Bissouma del Brighton soprannominato Zokora. Il maliano somiglia all'ex Tottenham e anche a quell'Anguissa rimpianto da Pinto. Costa 35 milioni e piace anche al Monaco. Per questo restano vive le piste Paredes, Neves e Douglas Luiz mentre per Oliveira si cerca ancora lo sconto col Porto.

Profili pronti, come Cuadrado. Il colombiano, anche lui classe 88, ha rotto con la Juve dopo la mancata spalmatura dell'ingaggio.

Serve un biennale da 4 milioni che al momento gli garantirebbero solo in Qatar. La Juve gli regalerà il cartellino solo in caso di cessione all'estero, ma i bianconeri preferirebbero cederlo alla Roma piuttosto che all'Inter. Il profilo piace a Mourinho per una fascia destra dove l'obiettivo più facile resta Celik del Lille (ipotesi scambio con Veretout).

Bocciato il ritorno di Luca Pellegrini, in attacco resta in pole Guedes mentre la partenza di uno tra El Shaarawy (Monza) e Perez (Villarreal) sblocca Solbakken.