L’ira di Juan Jesus: “Uscirò dal campo se sentirò altri insulti razzisti”

“Uscirò dal campo se subirò insulti razzisti”. L’avvertimento di Juan Jesus è chiaro. Il difensore, che ha avuto il coraggio di denunciare gravi insulti su Instagram tanto da portare al Daspo di un 36enne, ieri a calciomercato.com ha ribadito: “Lo faccio non solo per me, ma per tutti quelli che subiscono offese per il colore della pelle e devono chinare la testa. Non abbassatela. Tenetela alta, perché l’unica razza che esiste è quella umana. E se domani mi chiedessero di stare in prima fila in questa lotta ci andrei di certo. Voglio ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato messaggi solidali compresi il Premier Conte e il sindaco Raggi”.

Peraltro Jesus era stato insultato anche in precedenza sui social da un minorenne. Le scuse del papà del ragazzo lo avevano convinto a non sporgere denuncia.

(F.Balzani)