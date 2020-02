La squadra a rapporto a Trigoria, venerdì in campo con il Bologna

Venerdì col Bologna è di nuovo emergenza, come riporta Leggo. Fonseca, che ieri ha tenuto a colloquio la squadra dopo lo choc di Sassuolo, dovrà rinunciare a Pellegrini squalificato. Al suo posto ci sarà Pastore mentre a sinistra dovrebbe tornare Kolarov con Spinazzola dirottato a destra.

Non sembrano destare preoccupazione le condizioni di Veretout uscito per un affaticamento, in caso di forfait sarebbe avanzato Mancini con Fazio in difesa. In attacco possibile esordio dal 1’ per Perez al posto di Under. Juan Jesus, infine, può finire in queste ore in Russia dove lo cercano Lokomotiv Mosca e Krasnodar