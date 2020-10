La Sagrada Familia esalta la Roma ispanica

Dalle Canarie alla Murcia passando per la Catalogna e Madrid. Ovvero la classe di Pedro, la crescita di Villar, la fame di Carles Perez e l’attesa di Mayoral.

Per Spagna romana si è sempre inteso quel periodo storico (218 A.C) in cui la Penisola iberica passò sotto controllo romano. Oggi la terra di Picasso e Dalì “ricambia” fornendo alla Roma di un portoghese quegli innesti necessari per una corsa Champions che tanto folle non sembra più, scrve Francesco Balzani su Leggo.

A capitanare la Sagrada Familia di Trigoria è Re Pedro da Santa Cruz de Tenerife. L’uomo dalla bacheca più piena dello stanzino degli Oscar di Meryl Streep ma che si danna l’anima anche in un Roma-Benevento risultando il top player che i media hanno snobbato troppo facilmente. Basti pensare che in 4 degli ultimi 6 gol romanisti c’è il suo zampino. Mentalità di vincente puro che lo ha portato anche a spararla grossa: “Possiamo vincere lo scudetto“.

Fonseca (e i tifosi) lo hanno riportato sulla terra, ma per lui è naturale avere quella voglia. Una voglia trasmessa a un altro prodotto della Cantera del Barça (dove ora è rimpianto). Carles Perez ha segnato un gol alla Messi (“L’ho imparato da lui“) e ora sgomita in cerca di spazio. Lo troverà giovedì in Europa League. E salgono pure le quotazioni dell’altro ispanico portato da Petrachi. Quel Villar che ha aperto la mano per il poker di domenica con un filtrante da leccarsi i baffi. In rosa sembra l’unico a poter prendersi la regia. Scalpita Mayoral da Madrid. Il debutto non può bastargli, ma proprio l’appartamento spagnolo di Trigoria lo sta aiutando ad ambientarsi meglio. Cosa che non è riuscita a Pau Lopez. Viste le prestazioni di Mirante sarà difficile riprendersi le chiavi della porta, ma con lo Young Boys toccherà a lui.