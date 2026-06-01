Roma e Marsiglia, un legame forte dai tempi delle guerre puniche. E un asse che è tornato a scaldarsi sul mercato dopo i tanti affari conclusi in questi anni: da Voeller a Vaz passando per Strootman e Veretout. La lunga sequela di scambi tra i due club potrebbe arricchirsi di un colpo grosso. Perché la Roma sta facendo sul serio per Mason Greenwood. E il Marsiglia ha bisogno urgente di fare cassa e mettere ordine dello spogliatoio. In questi giorni il ds D'Amico (che attende l'ultimo via libera dall'Atalanta per essere ufficializzato) presenterà una prima offerta per il forte attaccante inglese: 40 milioni più bonus. Probabilmente non basterà perché a Marsiglia contano di chiederne almeno 10 di più. Ma che Greenwood sia in cima alla lista di Gasperini ormai non è un segreto nemmeno per i meno attenti.

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Il calciatore - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - ha già fatto sapere di gradire la destinazione soprattutto ora che c'è la Champions e considerato che in Inghilterra avrebbe più di un problema per le ormai note diatribe giudiziarie. Parte l'assalto quindi all'ala destra (che sa giocare con entrambi i piedi) da affiancare a Malen. E a sinistra? Intanto rinnoverà Dybala, ieri in questo senso è stato emblematico un post del club che ritrae proprio il tatuaggio della Joya con la scritta "Para siempre". Poi arriverà un altro colpo e nella lista figurano nelle prime posizioni Summerville, Tzolis e Paixao (anche lui del Marsiglia e già in orbita Gasp-D'Amico ai tempi dell'Atalanta). Il primo è stato messo nel mirino anche dal Tottenham mentre Alajbegovic non rientra più tra i candidati dopo l'addio di Massara. Intanto è stata decisa la sede della seconda parte del ritiro estivo di agosto: sarà a Cardiff, in Galles presso il centro sportivo della nazionale di rugby. Situazione in evoluzione anche per Totti: Gasp ha ribadito di voler l'ex capitano con un ruolo operativo a Trigoria. Nei prossimi giorni previsto un contatto con i Friedkin.