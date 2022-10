La Roma presenta in Comune il piano per lo stadio

Procede l'iter per il nuovo stadio della Roma. Stamattina alle 12 il club giallorosso, con il suo Ceo, Pietro Berardi , consegnerà in Campidoglio, come riporta Leggo, lo studio di fattibilità per l'impianto che dovrebbe sorgere a Pietralata.

Roberto Gualtieri, i vertici della As Roma, i Friedkin e l'ad Pietro Berardi il quale aveva illustrato al sindaco l'iter per la presentazione del progetto. Uno stadio che guarda al futuro della stessa Capitale, all'ecosostenibilità, con almeno 55/60mila posti per i tifosi. Forse una struttura green con un parco nei pressi della zona. Nell'area, però, come sottolineato dal sindaco, non dovrebbe esserci altro che lo Stadio.