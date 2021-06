La Roma attende l’ok per Xhaka che in città è già l’idolo dei tifosi

Il centrocampista svizzero biondo platino attende gli ottavi dell'Europeo ma pure lo sblocco definitivo della trattativa tra il club giallorosso e l'Arsenal

Selfie, autografi e un invito ben preciso: "Ti aspettiamo a Trigoria". Ieri Granit Xhaka, al ritorno da Baku, ha vissuto un giorno da romanista in giro per la capitale dove lo hanno riconosciuto molti tifosi che non vedono l'ora di brindare al primo acquisto della Roma di Mourinho, scrive Francesco Balzani su Leggo.