La Roma affonda. Il Genoa di DDR stende i giallorossi, per la Champions si fa più dura

La Roma paga la legge dell'ex, ma soprattutto dimostra di non aver superato lo choc del pari in rimonta con la Juve. Contro il Genoa di De Rossi i giallorossi scivolano e ora si vedono risucchiati in una bagarre Champions che li vede a pari punti col Como e a +1 dai bianconeri, scrive Francesco Balzani su Leggo. Una situazione incredibile considerato che fino al 92' di Roma-Juve, la squadra di Gasp era a +6 sul quarto posto. Nel primo tempo di Marassi però Pellegrini e compagni hanno fatto davvero poco per rimediare. Malen ha avuto una sola occasione e se l'è creata da solo trovando la deviazione della difesa. La squadra di De Rossi, invece, si è vista dalle parti di Svilar con Ekuban che ha sparato alto da pochi passi. Nella ripresa il copione è decisamente diverso. A cambiarlo è Pellegrini che provoca un rigore maldestro. Dal dischetto va Messias che spiazza Svilar e fa esplodere Marassi. La Roma, però, trova subito la reazione e dopo 3 minuti arriva il terzo gol di fila di Ndicka bravo a sfruttare un rimpallo favorevole. L'impressione è che Gasperini possa rimontarla anche grazie all'ingresso di Cristante. Ma, se escludiamo un gol annullato a Malen per fuorigioco, i pericoli per la porta di Bijlow latitano. Il Genoa resta vivo e su azione di contropiede, a 10' dalla fine, trova la rete di Vitinha lasciato tutto solo in area. Un altro gol subito nel finale per una Roma troppo morbida nei momenti chiave delle partite. A fine partita Gasperini non nasconde l'amarezza anche per un rigore mancato.