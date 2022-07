La Juve spinge su Zaniolo, Frattesi sospeso

Oggi arriverà l'offerta del club bianconero: 10 milioni per il prestito, 35 per il riscatto e il 15% sulla rivendita

È il giorno dell’ offerta Juve (già nota) per Zaniolo : 10 milioni per il prestito, 35 per il riscatto e il 15% sulla rivendita. Soldi che entreranno dalla cessione di de Ligt e che potrebbero convincere i Friedkin, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Nel frattempo Frattesi , che ha da tempo un accordo con la Roma e pensava di potersi trovare a Trigoria già il 5 luglio, si spazientisce. Il Sassuolo però non fa sconti e valuta il giocatore 35 milioni, da scontare del 30% (quindi sui 25). La Roma valuta Frattesi 15 milioni cash più un giocatore (Volpato) e da lì non sembra volersi discostare.

La Roma nel frattempo sta valutando altri profili come Aouar del Lione e Saul dell’Atletico. Lo sblocco di Frattesi potrebbe portare poi a un’altra trattativa col Sassuolo, quella per Berardi individuato come possibilità per il dopo Zaniolo.