Kean è il sogno, più facile Hysaj. Peres in uscita

“Non parlate della mia vita quando la vostra non è da esempio. Io non temo i momenti difficili“. Lo sfogo social di Kean evidenzia lo stato di nervosismo dell’attaccante che non vede l’ora di tornare in Italia, scrive Fancesco Balzani su Leggo.

La Roma sta provando ad accontentarlo e – nonostante le smentite – è disposta a indirizzare all’Everton una proposta prestito con diritto di riscatto. Operazione complicata. Più in discesa la strada che porta a Hysaj del Napoli. In uscita il ritornante Bruno Peres (chiesto dalla Salernitana) mentre il Galatasaray è intenzionato a rinnovare fino al 2021 il prestito di Nzonzi.