Karsdorp, separato in casa: lo vuole il Fulham

L'olandese continua ad allenarsi a Trigoria ma difficilmente partirà per il ritiro in Portogallo

Pellegrini c'è, Wijnaldum quasi mentre per Karsdorp cominciano ad arrivare i primi sondaggi, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nel secondo giorno di allenamenti a Trigoria Mourinho ha potuto rivedere da vicino Gini che si è allenato da solo in attesa della visita medica del 15 e del possibile reintegro in gruppo in Algrave.

Si allena già con i compagni Pellegrini che ha smaltito la lesione muscolare e torna quindi a piena disposizione così come Spinazzola.

Novità pure sul fronte Karsdorp. L'olandese continua ad allenarsi a Trigoria ma difficilmente partirà per il ritiro in Portogallo e ancora non si è confrontato con Mourinho.

La Roma ha fatto sapere al suo agente di volerlo vendere solo a titolo definitivo. Una soluzione che spaventato tanti, ma non il Fulham. Il club inglese e' pronto a un'offerta da 8 milioni. La Roma ne chiede 10.

Proprio il Portogallo, infine, spaventa i tifosi giallorossi. C'è il nome di Mourinho, infatti, in cima alla lista per sostituire Santos sulla panchina della Nazionale. Una tentazione forte per lo Special One che domani porterà la squadra a casa sua per un richiamo di preparazione.

Intanto si avvicina la cessione di Tripi al Mura, in Slovenia. Con l'agente Vigorelli si è parlato anche di Zaniolo ma non si registrano passi avanti per il rinnovo. Mercato in entrato: sfuma Bellerin che resta al Barça, piace Wan-Bissaka in uscita dal Manchester United.