Kamada gratis in giallorosso apre le porte al nuovo bomber

Renato Sanches o Kamada a zero euro per "sfogare" il budget sul bomber. La Roma sta studiando in queste ore il piano anti-Frattesi, scrive Francesco Balzani su Leggo, o meglio quello che nascerebbe coi soldi derivanti proprio dalla cessione dell'azzurro all'Inter. Un'idea che inizialmente non convinceva Mourinho ma che ora sta prendendo piede visto che il Sassuolo punta ad un'asta che non interessa ai Friedkin.

Se la Roma dovesse rinunciare a Frattesi (per ora resta giallorossa l'offerta più alta), infatti, non solo risparmierebbe i 21-22 milioni stanziati nella prima offerta ma ne incasserebbe altri 10-12 dalla percentuale di cessione. Un risparmio di quasi 35 milioni. Soldi che verrebbero utilizzati per sistemare l'attacco, vero cruccio della passata stagione. Il primo nome della lista resta Morata, subito dietro Scamacca. Ma occhio alle sorprese, e a un secondo acquisto (Baldanzi o Traorè) che andrebbe a rinforzare la trequarti. E a centrocampo? Le possibilità economiche non mancano. Sanches è stato offerto dal Psg con un'operazione alla Wijnaldum: prestito con diritto di riscatto e stipendio pagato in parte dai francesi. Dubbi sulle condizioni fisiche. Formula simile si può ottenere per Sabitzer dal Bayern. In pole (come anticipato da Leggo) però c'è Kamada, il giapponese a parametro zero scaricato dal Milan che piace allo Special One da anni. Non offrono le garanzie tattico-fisiche di Frattesi, e questo Mourinho lo sa. Altri soldi, infine, potrebbero entrare da Ibanez che piace all'Aston Villa. La Roma non lo venderà per meno di 28 milioni. Smentite totali da parte del club, infine, sulla voce che voleva Greenwood nel mirino di Mou.