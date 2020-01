Juve-Roma secondo Cuccureddu: “Non è mai una partita come le altre”

!Una gara difficile. Credo che la Juve, per portare a casa la vittoria, dovrà fare qualcosa in più rispetto alla sfida con il Parma. C’è una grande rivalità con la Roma, da sempre. Non è mai una partita come le altre” dice Antonello Cuccureddu parlando di Juventus-Roma in un’intervista a Leggo.

Che ne pensa della Roma di Fonseca?

“Ottimo gruppo, con un grande allenatore che stimo molto e che ha portato idee nuove. Ci sono tanti giovani interessanti come Pellegrini che è cresciuto moltissimo e che ci fa ben sperare in ottica Nazionale. Mi spiace moltissimo per l’infortunio a Zaniolo, ma sono certo che tornerà più forte di prima perché è un campione”.

Come finisce Juventus-Roma?

“La Juve deve giocarsela, senza pensare troppo ma cercando di imporre il proprio gioco. Vincere con la Roma non è mai facile e contro questa Roma servirà la miglior Juventus possibile“.