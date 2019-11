Inzaghi e Fonseca, quelle scelte d’estate oggi vincenti

A d oggi hanno vinto loro e ne siamo felici, scrve Marco Lobasso su Leggo. E se continua così, non ci sarà più da discutere. Simone Inzaghi e Paulo Fonseca, in estate, le hanno indovinate tutte. Certo, sono stati bravi il solito Tare e il nuovissimo Petrachi, che più passano le settimane più diventa prezioso.

Il mercato della Roma è stato criticato, vituperato, sottostimato: e ieri Smalling e Mancini, più degli altri, hanno dimostrato una volta di più che, invece, la campagna acquisti ha funzionato; nonostante gli infortuni, la sfortuna (ma la chiesetta di Trigoria è tornata benedetta) e gli inevitabili debiti di esperienza che di solito si pagano nella prima stagione.

Discorso simile per la Lazio. Ricordate l’estate scorsa? Dovevano andare via Luis Alberto, Milinkovic Savic, soprattutto Caicedo. E ieri chi ti risolve il match col Sassuolo al 91’? Ovviamente Caicedo. Inzaghi ha difeso i suoi uomini, la società lo ha seguito e la Lazio oggi è la vera terza forza del campionato. Mancava solo la continuità che oggi sta arrivando in abbondanza. Funziona tutto, anche quel pizzico di fortuna che quest’anno sorride più alla Lazio che alla Roma.

C’è vita in questo campionato; c’è vita tra Roma e Lazio; c’è vita sul pianeta Champions, sempre più raggiungibile. E magari c’è vita pure in Europa League: giovedì si torna in campo per la penultima dei gironcini eliminatori; hai visto mai che il momento magico continua…