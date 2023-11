Indagato Florenzi dopo Tonali, Fagioli e Zaniolo

Dopo Nicolò Zaniolo, Sandro Tonali e Nicolò Fagioli, è stato iscritto nel registro degli indagati anche il milanista Alessandro Florenzi . Per il centrocampista e difensore che ha giocato a lungo anche nella Roma l'accusa è la stessa degli altri tre già finiti sotto inchiesta: esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa.

La fattispecie contestata è, infatti, quella prevista all'art. 4 della legge 401 del 1989. Che ha portato, dopo il patteggiamento, alle squalifiche di Tonali e Fagioli rispettivamente per 18 e 12 mesi (10 e 7 mesi di assenza forzata dai campi).

Florenzi sarà interrogato nei prossimi giorni. Solo in quel momento si capirà se anche il terzino adotterà lo stesso modus operandi di Zaniolo.

L'ex capitano giallorosso - compagno di Tonali al Milan nelle ultime due stagioni - si recherà in Corso Vittorio Emanuele II nei prossimi giorni per sedersi davanti alla pm Manuela Pedrotta ed essere interrogato.

