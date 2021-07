Il Tottenham in pressing su Pellegrini. Fatta per Vina

l contratto del numero 7 scade il 30 giugno prossimo ma appuntamenti certi per prolungare ancora non ce ne sono

Pellegrini c'è. Anche se ancora non si vede, scrive Francesco Balzani su Leggo. Nelle prime due amichevoli Lorenzo è rimasto fuori per recuperare al meglio dalla lesione muscolare che lo ha obbligato a saltare l'Europeo. Nessun allarme quindi. Preoccupa , invece, il futuro del capitano che ha in ballo il rinnovo ormai da un anno e mezzo. Il contratto del numero 7 scade il 30 giugno prossimo ma appuntamenti certi per prolungare ancora non ce ne sono. E sullo sfondo è comparso il Tottenham che con Paratici ha deciso di fare la spesa in Italia tra Gollini, Vlahovic e lo stesso Pellegrini .

Il capitano ha parlato con Mourinho ed è intenzionato a restare, ma la Roma dovrà fare un passo avanti in termini economici per evitare di perderlo a zero tra un anno. L'altro enigma riguarda il ruolo. Sulla trequarti centrale contro Montecatini e Ternana si è ritrovato spesso Mkhitaryan e non è un segreto che la Roma sul mercato stia cercando un ala sinistra come Luis Diaz. In Francia si vocifera anche di un interesse per Marcus Thuram. Affare quasi chiuso per Vina. Al Palmeiras andrebbero 11 milioni di euro più 2,5 di bonus, con il Nacional (ex squadra di Vina), che incassa il 40%.