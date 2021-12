Il tifoso romanista è fuori pericolo. Mou: “Gli mando il mio giaccone”

Tommaso, colto da doppio infarto al 30' di Roma-Spezia all'Olimpico e soccorso sugli spalti col defibrillatore, era stato portato d'urgenza al Gemelli

Tommaso si è svegliato ieri sera, è fuori pericolo. La Curva ha esultato finalmente per il gol più importante della settimana, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il tifoso giallorosso, colto da doppio infarto al 30' di Roma-Spezia all'Olimpico e soccorso sugli spalti col defibrillatore, era stato portato d'urgenza al Gemelli dove si trova tutt'ora in Terapia intensiva e dove si erano radunati già nella notte di lunedì tanti ultras. Tutti in attesa della bella notizia: Tommaso non rischia la vita. Gli esami ai quali è stato sottoposto non hanno rivelato complicazioni e se tutto andrà per il verso giusto il 23enne potrà tomare a casa prima della sfida di sabato con l'Atalanta. Un brutto spavento per il ragazzo, ben conosciuto in Curva visto che fa parte di uno dei gruppi più attivi della Sud. Il settore aveva deciso di restare in silenzio fino a fine partita. Per Tommaso R. ora è in arrivo anche un regalo da parte di Mourinho. "Se mi dà il suo indirizzo, gli invio la mia giacca così la prossima volta non prenderà freddo allo stadio", la promessa dello Special One.