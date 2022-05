Il caso Zaniolo. Tra infortuni e polemiche dice ancora addio all’Italia

Ieri il romanista ha lasciato il ritiro della Nazionale insieme all'amico Kean a causa di un edema al ginocchio

Il cielo è sempre meno azzurro per Nicolò Zaniolo, scrive Francesco Balzani su Leggo. Il talento della Roma, fresco di gol in finale di Conference, non giocherà nemmeno questa volta in Nazionale dopo aver saltato lo scorso Europeo ed essere stato escluso nella gara decisiva per il Qatar contro la Macedonia.

Ieri il romanista ha lasciato il ritiro della Nazionale insieme all'amico Kean a causa di un edema al ginocchio. Una botta rimediata a Tirana e che secondo i medici non si è ancora assorbita. Una doppia perdita importante per Mancini in vista della Finalissima della Coppa dei Campioni per Nazionali di domani contro l'Argentina a Wembley. Si tratta della prima partita dopo l'amarezza senza fine dell'eliminazione dal Mondiale. Sarà invece l'ultima in azzurro per Chiellini che dopo aver dato l'addio alla Juve si appresta a salutare per sempre anche l'Italia: Sembra un segno del destino.

Dice solo arrivederci, invece, Zaniolo. Ma oltre all'infortunio c'è anche la polemica con Zaccagni che Nicolò ha incontrato proprio in questi giorni nel gruppo azzurro. Al ct Mancini non è piaciuto l'atteggiamento del romanista che ha riso ai cori dei tifosi romanisti durante i festeggiamenti al Circo Massimo. Cori in cui veniva sbeffeggiata la paternità del giocatore laziale che a breve avrà un figlio dalla influencer Chiara Nasti, ex proprio di Zaniolo.

Polemiche proseguite sui social in squallidi scambi di battute tra i tifosi romanisti e la stessa Nasti. Finita qui? No. A Zaniolo è stato ribadito che questi atteggiamenti potrebbero allontanarlo per sempre dal gruppo azzurro.

Il giocatore in serata ha condiviso un post in cui venivano elencati i tanti cori e striscioni offensivi dei tifosi laziali nei confronti del giocatore e di sua madre. Quasi a giustificarsi. Nessuna correlazione però con l'infortunio. Né con le voci di mercato. Il rinnovo con la Roma è ancora lontano e all'orizzonte si muove il Milan. Intanto ieri è stata presentata la nuova maglia azzurra a scacchi targata Puma che verrà indossata per la prima volta proprio contro l'Argentina.