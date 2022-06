Ibanez piace in Premier. Significa tanti soldi per accontentare Mou

Arrivi, ma non solo, scrive Francesco Balzani su Leggo. La Roma guarda anche al mercato in uscita e negli ultimi giorni si è fatto vivo il Newcastle. Ricevuto subito il no per Pellegrini il club inglese ha invece visto la porta aperta per Ibanez. Il difensore brasiliano si è messo in mostra soprattutto in Conference e viene valutato 30 milioni. Una cifra alta ma in linea con quanto vengono pagati i difensori in Premier. Anche il Tottenham ha chiesto informazioni ricevendo la stessa risposta.