Giallorossi a Trigoria con Zaniolo

Venerdì l'arrivo di Mourinho, intanto alcuni giocatori hanno fatto ritorno a Trigoria.

Inizierà ufficialmente oggi la nuova stagione della Roma. In attesa di Mourinho - che arriverà in Italia il 2 luglio - da stamattina Trigoria inizierà a ripopolarsi con un gruppo di giocatori. Come riporta Francesco Balzani su Leggo, la Roma, infatti, ha chiesto ad alcuni calciatori reduci da infortuni vari di anticipare il rientro dalle vacanze. Oltre a El Shaarawy e a Zaniolo oggi inizieranno la nuova stagione Calafiori, Darboe, Diawara, Ibanez, Kumbulla, Reynolds, Smalling e Veretout. Nella lista non c'è Pau Lopez ormai a un passo dal Marsiglia. Si avvicina, infine, sempre più Xhaka eroe contro la Francia. Ieri lo svizzero è stato chiaro: Quando nomini la Roma tutti sanno di cosa stiamo parlando. Sul centrocampista svizzero si è fatto vivo anche l'interesse della Juventus nel caso in cui non dovesse andare in porto l'operazione Locatelli, ma la volontà di Xhaka rimane quella di lavorare con Mourinho.