Gasperini si affida a Soulé, in campo con El Shaarawy

Un altro raggio di Soulé per illuminare il derby della paura e non pensare all'assenza di Dybala. La Roma si aggrappa all'altro talento argentino, fin qui il miglior attaccante (e anche l'unico in gol) di questo inizio stagione sotto l'era Gasperini. L'ex juventino anche ieri alla ripresa degli allenamenti è apparso tra i più in forma e punta al bis dopo la splendida rete dello scorso anno nel derby di ritorno, scrive Francesco Balzani su Leggo. Quello è rimasto anche l'unico gol all'Olimpico dell'avventura romanista di Soulé che fin qui ha sempre timbrato fuori casa. Matias vuole tornare a gioire sotto la curva Sud e magari sfatare il tabù che vede la Roma a secco di successi "in casa" della Lazio dal 2016 (gol di Strootman e Nainggolan). Sin dal precampionato d'altronde Soulé stato il giocatore che maggiormente ha sposato il progetto Gasperini sia da un punto di vista atletico che tattico. Anche contro il Torino è sembrato l'unico vivo di un reparto che attende il ritorno di Bailey e deve fare i conti con i cronici problemi di Dybala. L'argentino guiderà un attacco completato da Ferguson e da uno tra El Shaarawy ed El Aynaoui. Pochissime, infatti, le chance di vedere Dovbyk o Pellegrini dal primo minuto. L'ucraino è ancora indietro da un punto di vista fisico, ma soprattutto non ha mostrato quella cattiveria che Gasperini si aspettava di vedere in allenamento. L'ex capitano, invece, ha saltato tutta la preparazione e ha bisogno ancora di un paio di settimane per tornare al top. Difficile le cose possano cambiare da qui a domenica. Possibili sorprese sono invece rappresentate da Tsimikas (al posto di uno spento Angelino) e da Celik che potrebbe prendere il posto di Hermoso. Ieri a Trigoria erano presenti anche Ranieri e Massara per dare il supporto in una settimana delicata.