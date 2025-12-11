Gasp: “La Roma non è stanca e Ferguson deve fare meglio”

Di nuovo a Glasgow, ma stavolta nella tana del Celtic dopo aver sconfitto i Rangers un mese fa. Per rialzarsi dopo le cadute di campionato e agguantare il treno delle prime otto di Europa League. La Roma di Gasp in Scozia - scrive Francesco Balzani su Leggo - cerca tre punti pesanti ma dovrà dosare le energie in vista del Como. "Affrontiamo un'ottima squadra e giocare in questo stadio non sarà semplice, ora i punti pesano. La stanchezza fisica non la vedo, ma ammetto che in queste ultime due partite c'è stata meno efficacia - ha detto Gasperini -.Faccio fatica però a intuire come si faccia ad essere stanchi dopo quattro giorni, forse è stanchezza nervosa". Di fatto il rendimento è calato nelle ultime settimane, soprattutto in zona offensiva. "Non siamo mai stati molto prolifici, tutto l'anno - ha aggiunto il tecnico - probabilmente è una difficoltà strutturale, ma a sprazzi abbiamo avuto ottimi periodi. Non siamo capaci di produrre, non è una questione di singolo, ma di reparto. Come squadra dobbiamo ritornare a una migliore espressione di gioco".