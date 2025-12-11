Di nuovo a Glasgow, ma stavolta nella tana del Celtic dopo aver sconfitto i Rangers un mese fa. Per rialzarsi dopo le cadute di campionato e agguantare il treno delle prime otto di Europa League. La Roma di Gasp in Scozia - scrive Francesco Balzani su Leggo - cerca tre punti pesanti ma dovrà dosare le energie in vista del Como. "Affrontiamo un'ottima squadra e giocare in questo stadio non sarà semplice, ora i punti pesano. La stanchezza fisica non la vedo, ma ammetto che in queste ultime due partite c'è stata meno efficacia - ha detto Gasperini -.Faccio fatica però a intuire come si faccia ad essere stanchi dopo quattro giorni, forse è stanchezza nervosa". Di fatto il rendimento è calato nelle ultime settimane, soprattutto in zona offensiva. "Non siamo mai stati molto prolifici, tutto l'anno - ha aggiunto il tecnico - probabilmente è una difficoltà strutturale, ma a sprazzi abbiamo avuto ottimi periodi. Non siamo capaci di produrre, non è una questione di singolo, ma di reparto. Come squadra dobbiamo ritornare a una migliore espressione di gioco".
Leggo
Gasp: “La Roma non è stanca e Ferguson deve fare meglio”
Stasera probabile spazio dal primo minuto per Dybala che ha smaltito febbre e dolori vari. "Un giocatore quando è guarito è in condizione di giocare. Dybala ha avuto un contrattempo ma l'ha superato. Sono tutti in grado di giocare 90 minuti, anche lui. Ferguson? Contano le prestazioni, lui ha avute tante possibilità. Spero possa dare un segnale", ha concluso Gasperini. Che stasera potrebbe presentare qualche sorpresa, su tutti Pisilli fin qui utilizzato col contagocce. Chiusura con Hermoso che è tornato sugli insulti sessisti di Folorunsho: "Non ho parlato con lui dopo la partita. Si commenta tutto da sé. Spetta alla Lega decidere fino a che punto determinati atteggiamenti sono accettabili in campo". Infine una buona notizia per Angelino, convocato dopo due mesi e mezzo difficili. Probabile formazione: Svilar; Hermoso, Ndicka, Ziolkowski; Celik, Pisilli, El Aynaoui, Wesley; Soulè, Dybala; Ferguson
© RIPRODUZIONE RISERVATA