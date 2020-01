Friedkin, tentazione derby

Non era allo Stadium, ma non è esclusa una capatina al derby di domenica, scrive FRancesco Balzani su Leggo.

Di sicuro Dan Friedkin non vede l’ora di diventare il presidente della Roma. Il magnate texano, in compagnia del figlio Ryan, è ancora a Milano dove è atterrato in elicottero da Lugano lunedì scorso.

La settimana scorsa si è incontrato a Londra con Vitek. La due diligence legale è arrivata di fatto al termine del suo percorso. La data probabile per il passaggio di consegne ufficiali è quella di San Valentino.

Intanto però l’ultimo mercato di Pallotta piange: Politano è vicino al Napoli mentre Klopp ha chiuso la porta per Shaqiri almeno fino a giugno. Resta Januzaj su cui c’è il Milan, e spunta l’ex Caprari.