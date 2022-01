Friedkin-Mou, tira aria di spaccatura

Le parole del tecnico non hanno fatto piacere ai piani alti della dirigenza

Mentalità, qualità e investimenti. Gli ingredienti chiesti da Mourinho non sono altro che la ricetta ideale per costruire una squadra vincente, scrive Francesco Balzani su Leggo. E quando prendi lo Special One non puoi aspettarti altro. O almeno non dovresti. Le dichiarazioni post figuraccia in Roma-Juve del portoghese, invece, fanno capire che c’è una evidente spaccatura tra il progetto sostenibile dei Friedkin e quello più ambizioso di Mou. Insomma il vaso di Pandora è ormai stato scoperchiato. Il risultato è una Roma con 8 punti in meno rispetto allo scorso anno, con 9 sconfitte (mai così male dal 1961) in 21 partite e una fragilità emotiva da far tremare i polsi. Un ibrido che porta il portoghese a girare un film d’azione con attori da commedia. “Bravi ragazzi, ma senza personalità”, ha ribadito il tecnico. Una mazzata sullo spogliatoio, ma pure sulle scrivanie di Pinto e Friedkin. Patricio e Oliveira li ha portati Mendes (agente di Mou), Abraham è venuto su invito dello Special One. Per il resto gli investimenti fin qui fatti dai Friedkin sono da bocciare: da Vina a Shomurodov passando per Reynolds e Kumbulla. Non si salva nemmeno chi c’era prima: Ibanez è disastroso, Cristante e Veretout sono stati distrutti in 7’, Pellegrini e Zaniolo a sprazzi. Mourinho, insomma, chiede una rivoluzione. Vuole giocatori pronti, di carattere. Di giovani ce ne sono abbastanza. La maggior parte dei tifosi è dalla parte del portoghese ma il clima è da guerra fredda. Ora sta ai Friedkin decidere se accontentare l’allenatore top che hanno scelto a maggio o cambiare rotta. Di sicuro le parole di Mou non hanno fatto piacere ai piani alti della dirigenza dove vige il più assoluto dei silenzi da ormai un anno.