Friedkin accelera: vuole chiudere entro Natale

La Roma torna in zona Champions e questo non può che aumentare la voglia di giallorosso di Dan Friedkin. Il magnate texano, interessato a rilevare le quote di maggioranza del club, scrive Francesco Balzani su Leggo, proseguirà in questi giorni le trattative in due direzioni: in Italia grazie ad alcuni emissari e proprio negli Usa dove prima di Natale incontrerà Pallotta. La volontà è di chiudere l’affare entro la fine del 2019 ed avviare il nuovo corso già a gennaio.

I legali di Friedkin sono già a lavoro per intervenire sull’aumento di capitale da 140 milioni. L’offerta dell’uomo Toyota negli Usa sarà vicina ai 700 milioni compresi i i 272 milioni di debito. Pallotta potrebbe mantenere una quota minima e sta valutando in queste ore di rispondere alle dure parole di Totti relative al futuro di Zaniolo e alla solidità economica del club.