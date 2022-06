Frattesi si avvicina, Zalewski non si tocca e oggi arriva Matic

Entro il week end ci sarà la fumata bianca per Celik dal Lille, in arrivo per 8 milioni

Redazione

Un pieno d'esperienza per una Roma da Champions. Il primo rifornimento per Mourinho arriva stamattina, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Sbarcherà a Ciampino, infatti, Nemaja Matic. Il gigante serbo sosterrà le visite mediche e firmerà il contratto annuale (con opzione sul 2° anno) da 3,5 milioni più bonus e poi ripartirà per le vacanze in Turchia.

Ma la settimana si preannuncia calda su altri fronti. Entro il week end ci sarà la fumata bianca per Celik dal Lille, in arrivo per 8 milioni. Passi in avanti importanti anche per il ritorno di Frattesi. Si tratta col Sassuolo che vuole almeno 30 milioni per l'azzurro, ma il prezzo per la Roma scenderebbe grazie alla percentuale del 30% sulla rivendita e all'inserimento di diversi giovani tra cui Volpato, Falasca e Tripi. Il centrocampista scalpita e con lui la sorella Chiara che ieri ha ripostato su Instagram un articolo in cui si invocava il ritorno a casa di Davide.

A proposito di giovani è stata respinta seccamente una proposta da 25 milioni del Manchester United per Zalewski risultato tra i migliori in campo anche in Olanda-Polonia. In attacco serviranno comunque rinforzi.

Le iniziali incertezze su Mertens stanno svanendo di fronte alla pressione di Mourinho. Il belga arriverebbe a parametro zero e sarebbe l'ideale per rinforzare il reparto potendo fare sia la spalla sia il vice Abraham. La bozza d'offerta è di poco superiore ai 3 milioni a stagione per due anni. Il suo arrivo a zero aumenterebbe il budget per il colpo a centrocampo. Un sogno fin qui nascosto porta a Gundogan scaricato dal City. Su di lui c'è il Barça, ma i Friedkin sono in periodo di sorprese. Due settimane fa il tedesco era nella capitale con la moglie, lo stipendio da 7 milioni sarebbe attutito dal Decreto Crescita. Rifiutate, infine, proposte di prestito per Bove che resterà nella capitale su indicazione di Mou.