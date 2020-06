Fonseca ritrova l’Olimpico cento giorni dopo

Centoventi giorni dopo con lo stesso obiettivo e tanto caos in più tra questioni societarie e il mercato che invade i pensieri dei giocatori, scrive Francesco Balzani su Leggo.

La Roma oggi riapre il suo Olimpico per un allenamento senza tifosi che – come ha detto ieri Fonseca – servirà «per abituare i giocatori a giocare a porte chiuse». Nel silenzio. In una rincorsa all’Atalanta che appare durissima e che vale un posto in Champions. Dopodomani, infatti, arriva la Sampdoria dell’ex Ranieri esattamente 4 mesi dopo l’ultima gara giocata dai giallorossi all’Olimpico prima del lungo stop causa Covid 19: il 23 febbraio nel 4-0 sul Lecce. «Senza la passione dei tifosi della Roma giocare sarà difficile, ma la preparazione alla partita è praticamente la stessa. L’unica differenza è il tentativo di creare un’atmosfera simile a quella che troveremo in partita, quindi lunedì ci alleneremo all’Olimpico», ha aggiunto Fonseca a Sport TV. La Roma ci arriverà con una rosa quasi al completo. Mancherà Zaniolo che però si allena con la Primavera e punta di tornare i primi di luglio. E non ci sarà Pau Lopez, ancora alle prese con la microfrattura al polso, sostituito da Mirante. Ma ci saranno i recuperati Pellegrini, Mkhitaryan e Pastore che si giocano un posto alle spalle di Dzeko. E torna dal 1′ Diawara. «Abbiamo fatto una lunga pausa. E’ stato come un pre-campionato diverso, non ci sono state partite di preparazione e il tipo di lavoro è stato differente, ma credo che saremo pronti», ha concluso Fonseca.

FRIEDKIN – E chissà se pure Friedkin sarà pronto al rilancio prima della fine della stagione. Alcune fonti finanziarie sono sicure che il magnate texano tenterà a luglio un ultimo affondo ma senza spostarsi di troppo dai 570 milioni presentati qualche settimana fa. E stavolta Pallotta, su pressing dei soci, potrebbe accettare. Il mercato prosegue: Pau Lopez piace al Newcastle mentre Zappacosta non convince Fonseca e tornerà al Chelsea.

EUROPA LEAGUE – La gara secca col Siviglia in programma il 6 agosto a Colonia potrebbe subire una variazione di luogo visto il probabile lockdown imposto dal governo tedesco in quella zona a causa del nuovo focolaio esploso in questi giorni.