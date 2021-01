Fonseca e la squadra: volano stracci. Resa dei conti ancora con lo Spezia

La resa dei conti, o qualcosa del genere, scrive Francesco Balzani su Leggo. La bufera a Trigoria ieri ha visto un’altra raffica di vento. Poco prima dell’allenamento mattutino, infatti, è andato in scena un duro confronto tra Fonseca e la squadra che ha portato il tecnico a rinviare la seduta al pomeriggio.

A smuovere le acque di uno spogliatoio non più compatto è stato il licenziamento del team manager Gombar, indicato come unico colpevole della scena tragicomica relativa ai 6 cambi contro lo Spezia. Dzeko, Pellegrini e Pau Lopez hanno preso parola a nome di tutti chiedendo a Fonseca di contribuire al reintegro di Gombar ritenendo ingiusto il comportamento della società verso un tesserato che non gode degli stipendi di giocatori o staff tecnico (anche De Rossi ha mostrato vicinanza a Gombar: “Un errore non conta, sei una grande persona”).

Ne è nato un confronto aspro che ha spaccato di nuovo la tifoseria tra chi non tollera il (non inedito) comportamento dei giocatori e chi vorrebbe la testa di Fonseca.

I leader hanno chiesto a Paulo perché nessuno del suo staff si fosse accorto dell’errore nonostante le urla di Pellegrini verso la panchina. Il labiale “in che mani siamo?” di Dzeko durante il match è emblematico. I discorsi sono scivolati su questioni tecniche rendendo evidente ormai lo scollamento tra Fonseca e alcuni senatori. Una crisi di fiducia iniziata 6 mesi fa dopo il Siviglia e proseguita tra troppi dubbi. Potrebbe non bastare il 4° posto e il voto di Pinto a salvare quindi la panchina di Fonseca che domani, sempre con lo Spezia, si gioca tutto. Il problema, in caso di esonero, è in che mani mettere la Roma.

Quelle di Allegri sono perfette ma le problematiche (in primis economiche) non mancano. Sarri accetterebbe da giugno. Possibili traghettatori: Mazzarri davanti a De Rossi. Proposto anche Yepes (oggi ds della Colombia) mentre per sostituire Zubiria ecco Visci dello Spezia. Contro i liguri, infine, a rischio Pedro e Mkhitaryan per noie muscolari.

ARRIVA REYNOLDS – La Roma ha preso Reynolds, firma lunedì. Terzino destro del Dallas in prestito con riscatto a 8 milioni.