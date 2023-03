Follia Kumbulla, Roma in tilt fallisce l’aggancio al secondo posto

All'Olimpico contro il Sassuolo arriva un altro scivolone improvviso in una corsa Champions

La Roma si riferma sul più bello , scrive Francesco Balzani su Leggo. Dopo Cremona arriva un altro scivolone improvviso in una corsa Champions dove le pretendenti fanno a gara a chi va più piano. Di certo forte è andato il Sassuolo che dopo San Siro ha espugnato l'Olimpico tra mille polemiche e tante emozioni.

E' finita con un rocambolesco 3-4 e la Roma in 10 per tutto il secondo tempo a causa di una idiozia totale di Kumbulla. Ma partiamo dall'inizio. Dopo la bocciatura del ricorso sulla squalifica di due giornate l'Olimpico si è schierato tutto dalla parte di Mourinho tra striscioni, cori e panolada. La Roma è partita bene, ma in 5 minuti ha combinato un patatrac: prima l'errore di Bove poi la dormita di Kumbulla. E Laurienté ha segnato una doppietta facile facile con il supporto di un maxi Berardi.