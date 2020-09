Florenzi da Neymar e Mbappe

Da Valencia a Parigi. Alessandro Florenzi, scartato da Fonseca, trova posto nel Psg di Neymar e Mbappe e già oggi dovrebbe sbarcare in Francia, come riporta Leggo. Una trattativa lampo, voluta da Leonardo e gestita dal procuratore Lucci oltre che dall’intermediario Giuffrida, che però non porterà milioni nelle casse giallorosse visto che la formula sarà quella del prestito con diritto di riscatto.

Florenzi, già “esiliato” a Valencia per 7 mesi, firmerà un annuale con opzione per altri 3 anni e a Parigi troverà l’amico Verratti ad accoglierlo. Tuchel intende schierarlo titolare viste anche le tante assenze in casa Psg a causa del Covid.