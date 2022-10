E la Roma Var. Pellegrini su rigore piega la Samp, giallorossi quarti

Quarto con un atto di forza. Mourinho in un colpo solo supera Lazio e Udinese e vince la terza gara di fila in campionato, scrive Francesco Balzani su Leggo, lanciando un messaggio al campionato: la Roma è squadra vera , nonostante le difficoltà. Ne ha fatto le spese una buona Samp che ci ha provato fino alla fine guidata da quello Stankovic che Mou ha definito fratello minore.

Tre punti Special che hanno visto alcuni cambiamenti: l'esclusione iniziale di Zaniolo e l'impiego di Camara dal primo minuto. L'ha decisa Pellegrini con un rigore ravvisato dal Var per fallo di mani di Ferrari dopo un bello spunto di Abraham. Lorenzo ha calciato perfettamente dagli 11 metri e ha dedicato la vittoria ai suoi agenti («Sono come una famiglia»). Poi ci hanno pensato i compagni a blindare il risultato mai messo in dubbio come dimostrano le zero occasioni per la Samp.