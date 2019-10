E La mamma di Nicolò attacca Capello

Prima del gol (con esultanza polemica) col Borussia si era scatenata una polemica senza fine intorno a Nicolò Zaniolo. Ad iniziarla Fabio Capello che mercoledì sera dopo la partita tra Inter e Dortmund aveva consigliato al giovane Esposito: “Non prendere la strada di Zaniolo“.

In studio era calato il gelo prima della poco convincente spiegazione della D’Amico: “Fabio intendeva di non andare via dall’Inter“.

La mamma di Zaniolo, sempre molto (forse troppo) presente nella vita del figlio, ha deciso di rispondere con due storie su Instagram: “A volte è meglio tacere. Sarò pure tua madre, ma la tua strada te la sei segnata tutta da solo. E’ un esempio per tantissimi ragazzini. Tu che a 19 anni hai esordito in Champions, tu che a 19 anni sei stato eletto miglior giovane della Serie A 2018/2019, tu che a 20 anni vanti già 47 presenze con l’AS Roma, con 7 gol e 3 assist”.

“Tu che per me dovresti essere e continuare a essere un esempio, non una strada da evitare per tutti i tuoi coetanei, i più giovani e i più grandi. Compreso il bravissimo Esposito. Sperando che tutta questa campagna della quale non comprendo il motivo non ti destabilizzi. Ti adoro“. In serata anche la replica di De Sanctis che ha definito “goffo” l’intervento di Capello.

(F.Balzani)