E a Natale tutti pazzi per l’estero

C’è chi torna a casa, chi parte per paradisi terrestri, chi si sposa e chi ha nostalgia della Francia. Le meritate e serene vacanze di Natale “dividono” i giocatori della Roma, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Fonseca le passerà con la moglie tra Ucraina e Portogallo (dove incontrerà i figli avuti dal precedente matrimonio). Il ds Petrachi festeggerà nella sua Lecce. Pure Veretout, Pastore, Under e Zaniolo passeranno il Natale in famiglia.

Kluivert, invece, si rilasserà nell’isola caraibica di Curaçao. Florenzi è già alle Maldive mentre Perotti e Dzeko si trovano a Dubai e presto li raggiungerà Fazio.

Infine ecco il Natale speciale di Mancini che oggi si sposerà a Firenze con Elisa. Tra gli invitati Pellegrini, Cristante e Spinazzola. Sono iniziate con una goccia di amarezza, infine, quelle di Pastore che ieri ha dichiarato: “Psg? Se fossi stato in condizioni fisiche migliori o avessi giocato un po’ di più, sarei rimasto. Un ritorno in Francia non lo escludo, magari al Lione. Non al Marsiglia vista la rivalità col Psg”.