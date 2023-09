Dybala-Paredes, coppia super: fantasia in zona gol e più passaggi

Amici fuori dal campo e protagonisti di questo primo vagito di rinascita giallorossa

C'è una Roma che ride e lotta a ritmo di Tango, scrive francesco Balzani su Leggo. Uno ha il 16 di De Rossi, l'altro ha ricevuto la benedizione per la 10 di Totti. Leo Paredes e Paulo Dybala, amici fuori dal campo e protagonisti di questo primo vagito di rinascita giallorossa. Entrambi decisivi con l'Empoli. Uno con due perle e la traversa su punizione, l'altro con un lavoro in mediana che ha permesso a Cristante a Sanches di prendersi libertà finora inimmaginabili. Basti pensare che Leo ha realizzato positivamente il 91,5% dei passaggi 8 e che il dato dei tiri in porta dei centrocampisti è salito da 0,8 dello scorso ai 2,3 di domenica. Una linea argentina che punta a restare anche in futuro. Paredes, infatti, ha firmato fino al 2025 ma con opzione fino al 2026. Dybala è pronto a siglare il rinnovo con adeguamento contrattuale. Dopo la gara entrambi hanno festeggiato insieme con una cena argentina in un noto locale della Capitale.

Domani contro lo Sheriff, però, potrebbero partire dalla panchina e riposare per la sfida col Torino di domenica. Al loro posto si scaldano Aouar (ieri tornato in gruppo) e Belotti che anche con l'Empoli ha dimostrato di stare in gran forma. Ancora in dubbio Pellegrini e Smalling che invece dovrebbero tornare a disposizione domenica.

Come anticipato da Leggo, infine, si fa concreto un ritorno di Massara alla Roma. L'ex dirigente rossonero è' stato a colloquio con Pinto nelle ultime ore.

