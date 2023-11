Dybala, 30 anni e un augurio: “Ora sto bene”

Trenta , con lode ancora da conquistare. Quest'anno si intende, scrive Francesco Balzani su Leggo. Perché la carriera di Paulo Dybala di esami brillanti ne ha superati tanti. La Joya ieri ha festeggiato il 30° compleanno nel ritiro argentino insieme a Messi e all'amico Paredes. Un ritorno in nazionale dopo 8 mesi ostacolati da tanti problemi fisici che hanno pesato anche sull'avvio di stagione della Roma. Lo testimoniano i numeri: con Dybala in campo dal 1' la Roma ha perso una sola partita , quella di Genova.

Fondamentale Paulo anche se nel derby pesa qualche incertezza di troppo dovuta appunto a una condizione fisica ancora precaria dopo il brutto colpo al ginocchio rimediato a Cagliari che ha lasciato una piccola lesione. Attutita in queste settimane da infiltrazioni e continui controlli, ma che necessita di altro tempo per rimarginarsi del tutto. "Ma ora mi sento bene, ho recuperato. E sono felice di essere tornato in Nazionale - assicura l'ex juventino dal ritiro -. Mourinho ha molto peso per noi. Ama molto gli argentini con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre". Quello che i tifosi della Roma si aspettano da Dybala futuro sposo di Oriana e in attesa del rinnovo con i giallorossi..