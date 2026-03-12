Doppia corsa Roma. Gasp: “Coppa o campionato? Non vogliamo lasciare niente”

Rialzarsi subito e tenere vivo il doppio fronte per tornare in Champions. La Roma stasera a Bologna si gioca l'andata degli ottavi di finale di Europa League in un derby che - almeno per una sera - non vedrà italiane soccombere in campo internazionale, scrive Francesco Balzani su Leggo. La squadra di Gasperini ci arriva dopo il pesante ko di Genova e con ancora tante defezioni nel reparto offensivo. Il tecnico non avrà a disposizione Soulé che proverà a recuperare per la gara di ritorno tra una settimana. Molto ricadrà quindi sulle spalle del solito Malen che dovrà essere servito decisamente meglio di quanto la squadra ha fatto a Marassi. A dare una mano ci sarà Wesley mentre in difesa torna Hermoso che sostituirà lo squalificato Mancini. Poco turn over, quindi, nonostante lo scontro diretto per la Champions di domenica prossima col Como. "Ogni partita è importantissima. Non posso fare calcoli di turn over, daremo il massimo perché vogliamo restare nella lotta per entrambe le competizioni. Siamo in un momento molto importante. Priorità a campionato o coppa? Non esiste, non vogliamo lasciare niente. Come si può scegliere una cosa o l'altra?", ha assicurato Gasperini.