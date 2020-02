Diawara, no all’operazione

È certo: niente operazione per Diawara, scrive Francesco Balzani su Leggo.

Il centrocampista continuerà con la terapia conservativa e tra 10 giorni si sottoporrà a ulteriori controlli per capire se potrà tornare prima di marzo.

Col Bologna possibile convocazione per Mkhitaryan, al posto di Pellegrini ci sarà Pastore. Torna Kolarov, davanti rischia Kluivert che in un’intervista a Dazn è sbottato: “Datemi il tempo di crescere, troppe critiche a me e de Ligt. La gente non capisce“. Lista Uefa: esclusi Ibanez e Jesus, dentro Perez e Villar.