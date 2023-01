Delusione Wijnaldum: niente ok per la Roma

Il centrocampista non ha ricevuto l’ok per tornare in gruppo la prossima settimana come previsto da protocollo ma dovrà attendere ancora qualche giorno, visto che la tibia fratturata lo scorso agosto non ha ancora raggiunto la piena mobilità. I progressi ci sono, ma non abbastanza secondo lo staff che l’ha seguito nella lunga riabilitazione in Olanda. Precauzione, e anche parecchio dispiacere da parte di Wijnaldum che ha aumentato i carichi di lavoro e punta a tornare in campo l’11 febbraio contro il Lecce magari disputando prima qualche minuto con la Primavera. A pochi giorni dalla doppia sfida col Salisburgo che valgono gli ottavi di Europa League. Il timore però è che possa volerci qualcosa in più, per un totale di oltre 6 mesi. Un ritardo causato anche dalla scelta del calciatore di evitare l’operazione dopo il crack alla tibia causato da un intervento duro di Felix in allenamento dopo Ferragosto. Un nuovo consulto è previsto tra due settimane. Un problema per Mourinho che ha disperatamente bisogno di un centrocampista in grado di dare il cambio passo al reparto. Per questo la Roma sta ragionando su una doppia soluzione: bloccare la cessione di Bove (chiesto da Lecce e Sassuolo) o tornare sul mercato e fare uno sforzo per portare con 6 mesi di anticipo Aouar magari proprio con i soldi della cessione dell’ex centrocampista della Primavera. Di fatto Wijnaldum potrebbe giocare non più di 15 partite da qui alla fine della stagione. Il che sta portando Psg e Roma a rivedere l’accordo. Si va verso uno sconto sostanzioso sul riscatto o addirittura verso una risoluzione con un anno di anticipo. Nel frattempo Mou (classificato al 5° posto tra i tecnici del Mondo secondo Iffhs) deve pensare alla sfida di domani col Genoa in coppa Italia. Turno di riposo per Dybala e probabilmente per Pellegrini. Al loro posto possibile impiego di Volpato e Tahirovic. Chance a gara in corso per Solbakken in uno stadio praticamente sold out così come è andato esaurito in meno di un’ora il settore ospiti per la sfida col Salisburgo.