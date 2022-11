Dall’Italia al Mondiale. La carica dei “nostri” 70: 11 Juventus, 4 Roma e 2 Lazio

Non c'è l'Italia di Mancini in Qatar ma la Serie A è ben rappresentata

Redazione

Un Mondiale senza azzurri. Un decennio fa ci avrebbero creduto in pochi, da cinque anni è diventata un'amara realtà, scrive Francesco Balzani su Leggo. Ma ci sarà comunque un bel pezzo d'Italia in Qatar. Poteva essere la carica dei 100 (o quasi) invece saranno in 70 i giocatori di serie A e B a rappresentare il nostro Paese nel primo (e speriamo ultimo) Mondiale invernale della storia.

S'inizia domenica 20 alle 17 con Qatar-Ecuador, poi altre 63 partite sino alla finale, in calendario domenica 18 dicembre. Il nostro campionato si difende abbastanza bene considerando che nel 2018 erano 58 i giocatori in mostra alla Coppa del mondo in Russia.

La Nazionale più rappresentate sono Serbia e Polonia con 11 italiani. Lo stesso numero ottenuto alle convocazioni dalla Juventus che comanda questa classifica. E quasi tutti in nazionali di prim'ordine: il Brasile di Danilo, Alex Sandro e Bremer, l'Argentina con Di Maria e Paredes, la Serbia con Vlahovic e Kostic, la Polonia di Milik e Szczesny e la Francia di Rabiot. Chiude la lista lo statunitense McKennie.

Decisamente più staccate le due milanesi che porteranno 7 giocatori dagli sceicchi. Al terzo posto con 5 convocazioni c'è il Napoli dei miracoli di Spalletti. A sorpresa a far compagnia agli azzurri non ci sono le due romane o l'Atalanta bensì Torino e Fiorentina.

A quota 4 la Roma che porta la stella Dybala, anche lui recuperato in extremis. Non ci sarà Wijnaldum né Volpato che ha rifiutato l'Australia. Out anche Abraham escluso sul più bello dall'Inghilterra che non porta nemmeno un italiano. In Qatar andranno, invece, Zalewski, Vina e Rui Patricio rispettivamente con Polonia, Uruguay e Portogallo. Insieme ai giallorossi (sempre a 4) ci sono Atalanta e Verona. Ultima in classifica delle big è la Lazio di Milinkovic-Savic e di Vecino.