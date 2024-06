Contatti con Chiesa: c’è l’ok dell’azzurro

Il primo giorno a Trigoria tra sorrisi e strette di mano, ma con la consapevolezza di lavorare tanto e in fretta. Il ds Ghisolfi ieri ha incontrato De Rossi e Souloukou e hanno dato il via alle manovre di un mercato complesso. Il primo passo - scrive Francesco Balzani su 'Leggo' - è il riscatto di Llorente, da formalizzare col Leeds. L'obiettivo numero uno resta Chiesa. L'esterno ha dato il suo gradimento alla Roma (con tanto di chiacchierata a tavola in Nazionale con Totti e Pellegrini). Un buon inizio per una trattativa dura, ma non impossibile. Il prezzo del cartellino è 25 milioni, lo stipendio da 7 sarebbe attutito dalle uscite dal monte ingaggi di Lukaku, Sanches e Spinazzola. Chiesa completerebbe l'attacco con Dybala (vicino alla permanenza) e un numero 9 come Kalimuendo. Lavori anche sulle fasce: a sinistra piacciono Emerson Palmieri e Tagliafico, in uscita dal Lione per 5 milioni.